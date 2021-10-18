Спецоперация завершена: парочку медведей-хулиганов разлучили и перевезли подальше от людей
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18 октября животных, которые бродили возле населенных пунктов округа Валки, отловили, пару разлучили и доставили в разные леса. Ранее сообщалось, что медведей пробовали отпугивать специальными фейерверками, но это не сработало. 13 октября Департамент охраны природы вместе со специалистами принял решение разлучить животных.

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Чтобы переместить медведей, пришлось прибегнуть к снотворному. Это самая опасная часть спецоперации, так как медведи могли повести себя агрессивно. Это могло навредить как людям, так и животным.

"Так как медведи жили на воле, а не в зоопарке, мы не могли знать их точных вес и возраст, а это нужно для того, чтобы правильно рассчитать дозу снотворного", — объяснила директор Департамента охраны природы Гита Строде.

Сначала при помощи угощения медведей заманили в специальные клетки. Затем специалисты по усыплению крупных животных выстрелили в них снотворным. Все происходило под наблюдением ветеринаров.

"Чтобы не подвергать опасности людей, которые участвуют в операции, сразу после усыпления медведей подготавливают к помещению в клетки — им связывают лапы и рты, закрывают глаза. Это делается на случай, если медведь проснется раньше времени", — объяснил руководитель операции Р. Аузиньш.

Процесс прошел успешно. На уши обоим животным установили датчики, чтобы наблюдать за перемещениями медведей. Если после разлучения они продолжат приближаться к населенным пунктам, будут искать иное решение.

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rus.DELFI.lv

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