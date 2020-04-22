Спецрейсами из Осло, Амстердама и Франкфурта в Латвию вернется 361 человек
Foto: DELFI

Спецрейсами из Осло, Амстердама и Франкфурта в среду, 22 апреля, в Латвию вернется 361 человек, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Янис Бекерис.

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Все запланированные на апрель и май рейсы уже заполнены, потому что люди были заранее о них информированы. Перерыв между рейсами был необходим с учетом ресурсов системы здравоохранения и эпидемиологических последствий возвращения из-за границы такого количества людей, сказал представитель МИД.

В настоящее время МИД работает с индивидуальными случаями, когда необходимо помочь людям вернутся в Латвию из стран, выехать из которых сложно. Это, например, Индонезия, Марокко и Филиппины.

Спецрейсы по запросу МИД выполнит авиакомпания airBaltic.

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