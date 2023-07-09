Спикеры парламентов Балтии, Польши и Украины обсудят в Риге региональную безопасность

10 июля в Риге в Сейме Латвии состоится встреча спикеров парламентов стран Балтии, Польши и Украины, на которой будут обсуждаться вопросы региональной безопасности и поддержки Украины на пути к членству в НАТО и ЕС, сообщили в пресс-службе Сейма Латвии.

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В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе на встрече спикера Сейма Латвии Эдварда Смилтенса, спикера Эстонии Лаури Хуссара, спикера Литвы Виктории Чмилите-Нильсен, главы парламента Польши Эльжбеты Витек и председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука будет принято совместное заявление о поддержке Украины и ее членства в НАТО. После встречи состоится совместный пресс-брифинг спикеров.

По приглашению Смилтенса спикеры парламентов Литвы, Эстонии, Польши и Украины в воскресенье будут присутствовать на заключительном концерте Праздника песни и танца на Большой эстраде Межапарка. На концерт прибудет и председатель Бундестага Германии Бербель Бас.

В рамках визита в Ригу спикеры также встретятся с новым президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.

В эти дни Латвию посетят и примут участие в мероприятиях праздника и другие парламентарии из Эстонии, Литвы, Польши, Германии и Японии, представители Парламентской ассамблеи Совета Европы и Парламентской ассамблеи НАТО. В воскресенье в 16:30 они приглашены на торжественный прием к председателю Сейма, а затем посетят танцевальное представление "Вечный двигатель" на стадионе "Даугава" и заключительный концерт "Вместе вверх" на Большой эстраде Межапарка.