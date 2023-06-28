"Спирт, водка, сигареты". Латвийцы снова стали покупать контрабанду

Впервые за последние годы увеличилось число жителей Латвии, которые либо приобретали контрабандные товары сами, либо знали, что это делали их родственники или знакомые. Такие данные в эфире утренней программы "Домская площадь" на Латвийском радио 4 привел социолог, директор исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш.

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По словам Кактиньша, данные аналогичных опросов показывали медленное, но постепенное улучшение ситуации. На вопрос – покупали ли контрабандные сигареты, алкоголь или горючее вы или люди, которых вы знаете, четверо из пяти опрошенных уверенно отвечали "нет". В 2023 году цифры пошли вверх.

"Очень интересные данные. Если говорить о сигаретах, то у нас уже 12% утверждают, что в течение последнего года покупали такой контрабандный товар. Годом раньше это было лишь 7%. Горючее — в прошлом году — 3%, в этом уже 4%. Почему? Абсолютное большинство – почти 100% — говорит, что это дешевле, чем легальный товар. Остается посмотреть на нашу печальную статистику, связанную с инфляцией, и мы можем подойти к ответу, почему у нас такие изменения", — отмечает социолог.

Эксперт подчеркнул, что в 2015 году ситуация была печальнее – контрабандные товары покупали 27% жителей Латвии. В последующие несколько лет этот процент уменьшался и достиг абсолютного минимума в 2022 году.