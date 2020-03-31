СПИСОК: С 1 апреля во многих вокзалах Латвии закроют залы ожидания

Чтобы снизить риск заболевания вирусом Covid-19, госпредприятие Latvijas dzelzceļš с 1 апреля и до конца действия введенного сейчас чрезвычайного положения закроет залы ожидания на многих станциях и остановках.

Вокзалы, в которых будут закрыты залы ожидания, находятся в Ливаны, Ницгале, Ликсне, Шкиротаве, Скривери, Плявиняс, Стирниене, Вилянах, Лудзе, Нерзе, Зилупе, Цене, Добеле, Биксти, Салдусе, Скрунде, Гаркалне, Криевупе, Вангажи, Инчукалнсе, Лигатне, Лоде, Стренчи, Приедайне, Тукумс II, Мангали, Вецаки, Лиласте, Скулте, Яунскалснаве и Мадоне.

Также залы ожидания закроют на остановках в Доле, Саулкалне, Парогре, Юмправе, Далбе, Озолниеках, Эгльупе, Яундубулти, в Пумпури, Меллужах и Асари.

Отметим, что предполагая, что вспышка Covid-19 может продолжаться и следующий месяц, на следующей неделе правительство примет решение о дальнейших шагах и о продлении чрезвычайного положения на срок до трех месяцев, сообщила журналистам во вторник министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Она добавила, что такой подход поддерживает и премьер-министр Кришьянис Кариньш.