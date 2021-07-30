Список стран с высоким уровнем заболеваемости Covid-19 пополнила Эстония и Литва

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) опубликовал новые показатели заболеваемости в странах Европы. Самоизоляцию не нужно соблюдать прибывающим из 15 стран ЕС и 19 стран за пределами ЕС.

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Список стран, где существует серьёзный риск для здоровья населения, пополнила Литва и Эстония. Людям без сертификата о вакцинации или болезни необходимо соблюдать самоизоляцию по прибытии с Кипра, Испании, Нидерландов, Андорры, Мальты, Португалии, Монако, Греции, Ирландии, Франции, Люксембурга, Дании, Исландии, Бельгии, Литвы, Швейцарии, Финляндии, Италии и Эстонии. Людям с сертификатом рекомендуется воздержаться от посещения этих стран.

За пределами ЕС самоизоляцию не нужно соблюдать по прибытии из Катара, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Японии, Сербии, Азербайджана, Молдавии, Сингапура, Украины, Канады, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово, Бурней, Австралии, Новой Зеландии, Макао и Гонконга. Прибывающие из остальных стран должны соблюдать самоизоляцию только, если они не вакцинированы и не переболели Covid-19.