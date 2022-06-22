Список: врачи детской больницы напоминают проверить аптечку перед праздниками

Так как в праздники не все семейные врачи будут доступны, медики Детской клинической университетской больницы (BKUS) напоминают родителям проверить перед праздниками содержимое домашней аптечки и брать ее с собой на празднование Лиго. Об этом агентству лета сообщила представительница больницы Илзе Олштейна.
На Лиго больница прогнозирует большой наплыв пациентов, с начала июня в больницу уже попали 220 детей. Состояние примерно 4% пациентов угрожало здоровью, а примерно 75% детей могли лечиться под наблюдение семейного врача.
Каждое лето растет уровень травматизма среди детей, в результате многие попадают в BUKS. В этом году дети с родителями чаще всего попадают в больницу с связи с вирусными заболеваниями, рассказывает главная врач больницы Ренате Снипе.
Детям, которые находятся в критическом состоянии, больница сразу оказывает помощь, но из-за большого потока пациентов многим приходится по несколько часов ждать консультацию врача. Похожая ситуация вероятно и в праздничные и послепраздничные дни.
Снипе предлагает проверить, есть ли в семейной аптечке все необходимое, чтобы родители смогли позаботиться о здоровье ребенка и улучшить самочувствие детей дома. Это может избавить от необходимости ехать к дежурному врачу или в больницу, например, чтобы устанавливать катетер для введения жидкости или медикаментов.
Что должно быть в домашней аптечке
- Список с номерами телефонов и адресами, куда можно обратиться за помощью в праздничные дни и выходные
- Градусник
- Пинцет, чтобы вытаскивать клещей
- Обезболивающие и жаропонижающие
- Лекарства от аллергии
- Дезинфицирующие средства
- Материалы для перевязки
- Средства для уходом за ожогами
- Питьевая вода
- Средства, снижающие риск обезвоживания
- Капли для уменьшения отека
От болезней, которые протекают легко, лучше лечиться дома, где ребенок чувствует себя спокойней и безопаснее, напоминает Снипе. Высокая температура — адекватная реакция организма на вирусные заболевания, а в латвийских климатических условиях это нормально, если ребенок дошкольного возраста болеет чаще 10 раз в год.
Часто самое главное для выздоровления ребенка — получать достаточное количество жидкости, принимать жаропонижающие и отдыхать, а не ложиться в больницу, — говорит главврач.
Куда обращаться за помощью
При этом важно быть начеку — если симптомы болезни не проходят в течение нескольких дней или медикаменты не помогают, нужно обязательно обращаться за советом к семейному врачу или отправляться в ближайшее медицинское учреждение.
Пациенты могут проконсультироваться с педиатром BKUS по телефону 26112887. В выходные и праздничные дни линия работает с 10:00 до 17:00 и с 20:00 до 8:00. Если в конкретный момент дозвониться не удалось, пациентов просят перезванивать — звонящих в выходные много и ожидание может потребовать времени.
Также в выходные можно звонить по круглосуточной линии на консультативный телефон семейных врачей — 66016001.
Родители с детьми также могут приехать в филиал BKUS в Гайлезерсе на улице Юглас 20, где каждый день с 8:00 до 22:00 педиатр принимает без записи.
Если состояние ребенка угрожает жизни, необходимо звонить в Неотложную медицинскую помощь по телефону 113. BKUS просит отправляться на своем транспорте в Отделение экстренной помощи и наблюдения в Торнякалнсе, на Виенибас гатве 45, только в том случае, если состояние ребенка может вызвать осложнения.