Список: врачи детской больницы напоминают проверить аптечку перед праздниками
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Так как в праздники не все семейные врачи будут доступны, медики Детской клинической университетской больницы (BKUS) напоминают родителям проверить перед праздниками содержимое домашней аптечки и брать ее с собой на празднование Лиго. Об этом агентству лета сообщила представительница больницы Илзе Олштейна.

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На Лиго больница прогнозирует большой наплыв пациентов, с начала июня в больницу уже попали 220 детей. Состояние примерно 4% пациентов угрожало здоровью, а примерно 75% детей могли лечиться под наблюдение семейного врача.

Каждое лето растет уровень травматизма среди детей, в результате многие попадают в BUKS. В этом году дети с родителями чаще всего попадают в больницу с связи с вирусными заболеваниями, рассказывает главная врач больницы Ренате Снипе.

Детям, которые находятся в критическом состоянии, больница сразу оказывает помощь, но из-за большого потока пациентов многим приходится по несколько часов ждать консультацию врача. Похожая ситуация вероятно и в праздничные и послепраздничные дни.

Снипе предлагает проверить, есть ли в семейной аптечке все необходимое, чтобы родители смогли позаботиться о здоровье ребенка и улучшить самочувствие детей дома. Это может избавить от необходимости ехать к дежурному врачу или в больницу, например, чтобы устанавливать катетер для введения жидкости или медикаментов.

Что должно быть в домашней аптечке

  • Список с номерами телефонов и адресами, куда можно обратиться за помощью в праздничные дни и выходные
  • Градусник
  • Пинцет, чтобы вытаскивать клещей
  • Обезболивающие и жаропонижающие
  • Лекарства от аллергии
  • Дезинфицирующие средства
  • Материалы для перевязки
  • Средства для уходом за ожогами
  • Питьевая вода
  • Средства, снижающие риск обезвоживания
  • Капли для уменьшения отека


От болезней, которые протекают легко, лучше лечиться дома, где ребенок чувствует себя спокойней и безопаснее, напоминает Снипе. Высокая температура — адекватная реакция организма на вирусные заболевания, а в латвийских климатических условиях это нормально, если ребенок дошкольного возраста болеет чаще 10 раз в год.

Часто самое главное для выздоровления ребенка — получать достаточное количество жидкости, принимать жаропонижающие и отдыхать, а не ложиться в больницу, — говорит главврач.

Куда обращаться за помощью


При этом важно быть начеку — если симптомы болезни не проходят в течение нескольких дней или медикаменты не помогают, нужно обязательно обращаться за советом к семейному врачу или отправляться в ближайшее медицинское учреждение.

Пациенты могут проконсультироваться с педиатром BKUS по телефону 26112887. В выходные и праздничные дни линия работает с 10:00 до 17:00 и с 20:00 до 8:00. Если в конкретный момент дозвониться не удалось, пациентов просят перезванивать — звонящих в выходные много и ожидание может потребовать времени.

Также в выходные можно звонить по круглосуточной линии на консультативный телефон семейных врачей — 66016001.

Родители с детьми также могут приехать в филиал BKUS в Гайлезерсе на улице Юглас 20, где каждый день с 8:00 до 22:00 педиатр принимает без записи.

Если состояние ребенка угрожает жизни, необходимо звонить в Неотложную медицинскую помощь по телефону 113. BKUS просит отправляться на своем транспорте в Отделение экстренной помощи и наблюдения в Торнякалнсе, на Виенибас гатве 45, только в том случае, если состояние ребенка может вызвать осложнения.

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