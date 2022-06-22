Список: врачи детской больницы напоминают проверить аптечку перед праздниками

Так как в праздники не все семейные врачи будут доступны, медики Детской клинической университетской больницы (BKUS) напоминают родителям проверить перед праздниками содержимое домашней аптечки и брать ее с собой на празднование Лиго. Об этом агентству лета сообщила представительница больницы Илзе Олштейна.

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На Лиго больница прогнозирует большой наплыв пациентов, с начала июня в больницу уже попали 220 детей. Состояние примерно 4% пациентов угрожало здоровью, а примерно 75% детей могли лечиться под наблюдение семейного врача.

Каждое лето растет уровень травматизма среди детей, в результате многие попадают в BUKS. В этом году дети с родителями чаще всего попадают в больницу с связи с вирусными заболеваниями, рассказывает главная врач больницы Ренате Снипе.

Детям, которые находятся в критическом состоянии, больница сразу оказывает помощь, но из-за большого потока пациентов многим приходится по несколько часов ждать консультацию врача. Похожая ситуация вероятно и в праздничные и послепраздничные дни.

Снипе предлагает проверить, есть ли в семейной аптечке все необходимое, чтобы родители смогли позаботиться о здоровье ребенка и улучшить самочувствие детей дома. Это может избавить от необходимости ехать к дежурному врачу или в больницу, например, чтобы устанавливать катетер для введения жидкости или медикаментов.

Что должно быть в домашней аптечке

Список с номерами телефонов и адресами, куда можно обратиться за помощью в праздничные дни и выходные

Градусник

Пинцет, чтобы вытаскивать клещей

Обезболивающие и жаропонижающие

Лекарства от аллергии

Дезинфицирующие средства

Материалы для перевязки

Средства для уходом за ожогами

Питьевая вода

Средства, снижающие риск обезвоживания

Капли для уменьшения отека



От болезней, которые протекают легко, лучше лечиться дома, где ребенок чувствует себя спокойней и безопаснее, напоминает Снипе. Высокая температура — адекватная реакция организма на вирусные заболевания, а в латвийских климатических условиях это нормально, если ребенок дошкольного возраста болеет чаще 10 раз в год.

Часто самое главное для выздоровления ребенка — получать достаточное количество жидкости, принимать жаропонижающие и отдыхать, а не ложиться в больницу, — говорит главврач.

Куда обращаться за помощью



При этом важно быть начеку — если симптомы болезни не проходят в течение нескольких дней или медикаменты не помогают, нужно обязательно обращаться за советом к семейному врачу или отправляться в ближайшее медицинское учреждение.

Пациенты могут проконсультироваться с педиатром BKUS по телефону 26112887. В выходные и праздничные дни линия работает с 10:00 до 17:00 и с 20:00 до 8:00. Если в конкретный момент дозвониться не удалось, пациентов просят перезванивать — звонящих в выходные много и ожидание может потребовать времени.

Также в выходные можно звонить по круглосуточной линии на консультативный телефон семейных врачей — 66016001.

Родители с детьми также могут приехать в филиал BKUS в Гайлезерсе на улице Юглас 20, где каждый день с 8:00 до 22:00 педиатр принимает без записи.

Если состояние ребенка угрожает жизни, необходимо звонить в Неотложную медицинскую помощь по телефону 113. BKUS просит отправляться на своем транспорте в Отделение экстренной помощи и наблюдения в Торнякалнсе, на Виенибас гатве 45, только в том случае, если состояние ребенка может вызвать осложнения.