SPKC: 87% умерших от коронавируса не были вакцинированы

В октябре нынешнего года в Латвии было выявлено 60 848 новых случаев Covid-19: 76,2% (46 363) людей с положительными тестами не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 23,8% (14 485) были вакцинированы, свидетельствуют новейшие данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших в октябре 533 человек, заболевших коронавирусом, - 87,4% (466 человек) не были вакцинированы от коронавируса или не завершили курс вакцинации, а 12,6% (67 человек) - были вакцинированы. Умершие вакцинированные входили в следующие возрастные группы: 30-39 лет (один человек), 40-49 лет (один человек), 50-59 лет (шесть человек), 60-69 лет (девять человек), 70-79 лет (20 человек), 80-89 лет (28 человек), 90-99 лет (два человека). В SPKC поясняют, что во всех этих случаях у больных было одно или несколько сопутствующих заболеваний.

Согласно расчетам SPKC, у невакцинированного или не завершившего вакцинацию от Covid-19 человека риск умереть от коронавируса в шесть раз выше, чем у вакцинированного.

По словам председателя Государственного совета по иммунизации Даце Завадски, не для всех возрастных групп и не для всех групп здоровья вакцины смогут показать оптимальную и максимальную степень защиты, но вакцина существенно облегчает течение болезни для тех, кто вакцинировался, но попал в больницу с коронавирусом.

"Даже если в Латвии будет стопроцентный охват вакцинации от Covid-19, кто-то все равно обязательно заболеет, ему может потребоваться лечение в больнице. Кто-то может даже умереть. Это мы видим в Латвии и в других странах мира", - пояснила эксперт.

Врач-анестезиолог и реаниматолог Олег Шуба (руководитель Клиники токсикологии и сепсиса Восточной больницы) рассказал, что у пациентов, которые умирают от Covid-19 как основного диагноза, наблюдаются повреждения легких или осложнения, связанные с коронавирусной инфекцией. "В свою очередь, у пациентов, у которых Covid-19 не является основной причиной смерти, главной причиной смерти становится обострение других заболеваний на фоне Covid-19, например, сахарного диабета, инсульта, хронических болезней легких. Доминируют пациенты с лишним весом", - сообщил врач.

В SPKC отметили, что вакцинация от Covid-19 - это эффективный способ инфекционного контроля, который снижает общую заболеваемость, а в особенности предотвращает тяжелое течение коронавируса, поэтому снижает смертность и число больных, нуждающихся в госпитализации. Однако не у всех людей в результате вакцинации развивается одинаково высокая защита.

В октябре у невакцинированных и частично вакцинированных людей Covid-19 был диагностирован в 2,9 раза чаще, чем у тех, кто завершил курс вакцинации. Кроме того, у вакцинированных людей заболевание чаще протекает в легкой форме и реже требует госпитализации, поэтому показатель соотношения вакцинированных и инфицированных всегда следует рассматривать в контексте общего числа заражений Covid-19, госпитализаций и смертельных исходов, предотвращенных благодаря вакцине.

Число умерших в октябре больных с коронавирусом, по возрастным группам с учетом статуса вакцинации