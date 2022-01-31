SPKC: число выявленных на минувшей неделе случаев Covid-19 увеличилось почти на 70%

Число выявленных на прошлой неделе случаев Covid-19 увеличилось на 68,4%, сообщил агентству специалист по связям с общественностью Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Гинт Георг Мурашевс.

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По оценкам SPKC, реальный уровень заболеваемости, вероятно, еще выше из-за более широкого использования самотестов на антигены, после которых больше не требуется выполнение подтверждающего лабораторного ПЦР-теста.

В последние семь дней наблюдается увеличение числа стационарных больных: на прошлой неделе в среднем в больницу попадали 107 человек в день по сравнению с 80 неделей ранее, при этом большинство пациентов поступали с базовым диагнозом Covid-19.

На прошлой неделе в среднем проводилось 23 304 теста в день по сравнению с 20 678 неделей ранее. При этом в день в среднем выявлялось 7635 новых случаев, тогда как неделей ранее этот показатель был равен 4535 случаям.

Из положительных случаев Covid-19 6 967 инфицированных (13%) были выявлены в рамках обследований в образовательных учреждениях, а 46 481 инфицированных (87%) — среди остального населения.

Самая высокая заболеваемость в последние две недели сохраняется в возрастных группах 10-19 лет и 0-9 лет, а также рост заболеваемости наблюдается в возрастной группе от 20 до 59 лет.

Коэффициент воспроизводства инфекции Covid-19 упал до 1,39 на прошлой неделе по сравнению с 1,6 неделей ранее, что по-прежнему свидетельствует о быстром распространении инфекционного заболевания в обществе.

Сравнивая распространенность инфекции на 100 000 человек населения на прошлой неделе, заражение коронавирусом в Латвии было примерно одинаково часто распространено среди непривитых и привитых первой дозой лиц, а среди тех, кто получил бустерную дозу прививки, заболевание регистрировалось в 2,6 раза реже.

Средний показатель заболеваемости по Европейскому союзу и Европейской экономической зоне за неделю вырос до 3111,2 по сравнению с 2620,6 неделей ранее. Совокупный показатель заболеваемости Covid-19 за 14 дней на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 2 499,9 по сравнению с 1 403,4 неделей ранее.

В Эстонии показатель увеличился и на прошлой неделе достиг 3212,2 по сравнению с 1592,7 неделей ранее. Показатель Литвы вырос до 2434,2 по сравнению с 1816,3 неделей ранее.

SPKC напоминает, что вакцинация — самый безопасный и эффективный способ защитить себя от тяжелых форм заболевания и совместными усилиями ограничить распространение инфекции Covid-19 в обществе.

SPKC особо призывает людей из групп риска, людей старше 40 лет и тех, кто получил первую вакцинацию весной или в начале лета, не откладывать бустерную вакцинацию.

Также по-прежнему следует соблюдать действующие меры безопасности и профилактики Covid-19, такие как воздержание от посещения общественных мест даже с малейшими симптомами респираторного заболевания — болью в горле, легким кашлем, лихорадкой; регулярно мыть руки, использовать медицинские маски или респираторы, проветривать помещения, а также по возможности работать удаленно.