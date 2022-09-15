SPKC: к концу лета базовый курс вакцинации от Covid-19 прошли более миллиона жителей Латвии

К 31 августа базовый курс вакцинации против Covid-19 прошли 1 301 582 жителя Латвии, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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В настоящее время в Латвии доступны как оригинальные, так и адаптированные вакцины против Covid-19. SPKC обращает внимание, что для ревакцинации рекомендуются адаптированные вакцины, но если человек желает привиться оригинальной вакциной против Covid-19, соответствующее решение должно быть принято после консультации с врачом.

Всего на конец августа хотя бы одной бустерной вакциной привились 532 586 человек, двумя — 1 282 человека.

По данным SPKC на 15 августа, в Латвии в настоящее время доступно 1,271 млн доз вакцин против Covid-19: Comirnaty, которая рекомендована для взрослых и детей, Janssen, Nuvaxovid, Spikevax.

SPKC напоминает, что вакцины действительны и могут быть использованы для первичной вакцинации или ревакцинации после консультации с семейным врачом. Адаптированные вакцины зарегистрированы как бустерные вакцины, в то же время в Латвии, по рекомендации Государственного совета по иммунизации, они будут использоваться и для первичной вакцинации.

При этом только оригинальные вакцины в настоящее время могут использоваться для детей в возрасте от 5 до 11 лет или в случаях, когда невозможно использовать мРНК-вакцины, поясняет SPKC.

SPKC осуществляет регулярный мониторинг портфеля вакцин Латвии, по результатам которого Министерство здравоохранения в сотрудничестве с Министерством иностранных дел организует безвозмездную передачу вакцин. В настоящее время во всем ЕС имеются излишки вакцин, поэтому Латвия вместе с несколькими государствами-членами ЕС направила официальный запрос в ЕК о пересмотре условий контрактов, заключенных ЕК с производителями вакцин против Covid-19, чтобы сделать их более гибкими и позволить государствам-членам получать вакцины в соответствии с реальными потребностями.

Как уже сообщалось, контракты, заключенные ЕК с производителями вакцин, предусматривают, что каждое государство-член ЕС должно приобрести предварительно заказанное количество вакцин, вопреки тому, что с увеличением охвата вакцинацией и постепенным ослаблением пандемии снижается необходимость в закупке всех вакцин, запрошенных государствами-членами в пик пандемии.

В настоящее время соглашения не предусматривают возможности отказа от получения заказанных доз вакцин без финансовых последствий для государства-члена.