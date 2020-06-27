SPKC напоминает о самоизоляции: новые заболевшие Covid-19 в основном приехали из-за границы

Среди новых заболевших Covid-19 растет удельный вес тех, кто заразился, побывав за границей. Поэтому Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) напоминает о необходимости соблюдать самоизоляцию.

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Самоизоляция в течение 14 дней обязательна после возвращения из стран за пределами ЕС и тех стран ЕС, где кумулятивная заболеваемость в течение 14 дней превышает 15 случаев на 100 000 жителей. Сейчас это Швеция, Португалия, Великобритания, Румыния, Болгария и Люксембург.

Соблюдать самоизоляцию должны и те, кто побывал в них проездом, например, летел куда-то с пересадкой в Лондоне.

SPKC напоминает, что легкомысленно относящийся к требованиям самоизолироваться человек подвергает опасности не только себя, но и всех, с кем контактирует, в особенности пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Они могут заразиться и через третьих лиц, побывавших в контакте с заболевшим.