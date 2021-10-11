SPKC: непривитые почти в три раза чаще болеют Covid-19

У невакцинированных и частично вакцинированных в Латвии инфекцию Covid-19 констатируют в 2,7 раз чаще, чем у полностью привитых жителей, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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За минувшую неделю, с 4 по 10 октября, количество выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 40,5%. Продолжает расти и число больных в стационарах — их стало больше на 36,1%. 10,6% из всех пациентов с подтвержденным Covid-19 находятся в тяжелом состоянии.

Из всех проведенных тестов 42% были связаны со скринингом в образовательных учреждениях, а 58% тестов были сделаны остальным жителям. Из положительных случаев 13% были связаны со скринингом в школах, а 87% — с остальным населением. У 65% есть симптомы заболевания.

На прошлой неделе в среднем проводилось 16 176 тестов в день, и в среднем было обнаружено 1376 новых случаев в день.

Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, сохраняется повышение уровня заражения среди детей возрасте от 10 до 14 лет, сообщили в SPKC.

Коэффициент репродуктивности Covid-19 на минувшей неделе немного снизился — до 1,28. Однако, это по-прежнему свидетельствует об активном распространении вируса в обществе. Раньше этот показатель составлял 1,38.

7518 заболевших на минувшей неделе не были вакцинированы от Covid-19 или еще не закончили курс вакцинации — эти люди составляют 78% из всех заболевших на прошлой неделе. 2115 человек были привиты от коронавируса, они составляют 22% из всех заболевших.

Сравнивая интенсивность распространения инфекции на 100 000 жителей среди вакцинированных и невакцинированных людей, в 2,7 раз чаще коронавирусом заболевают непривитые и частично привитые латвийцы.

SPKC напоминает, что среди вакцинированных людей заболевание чаще всего протекает в более легкой форме и с меньшей необходимостью в госпитализации, поэтому соотношение вакцинированных и больных людей всегда следует оценивать в контексте числа предотвращенных случаев Covid-19 в стране.