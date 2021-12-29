SPKC: предварительное тестирование на Covid-19 эффективнее запрета на въезд в страну

С эпидемиологической точки зрения предварительное тестирование перед въездом в страну эффективнее запрета на въезд для непривитых людей, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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С целью ограничения распространения омикрон-штамма Covid-19 Финляндия решила запретить въезд иностранным гражданам, которые не сделали прививку от коронавируса, сообщило финское Министерство внутренних дел. В дальнейшем в Финлянди смогут приехать только путешественники с отрицательным результатом теста на Covid-19 и сертификатом о вакцинации или перенесении болезни.

На вопрос о том, следовало бы Латвии действовать аналогичным образом, в SPKC отметили, что с эпидемиологической точки зрения тестирование перед въездом в страну или, в худшем случае, сразу после прибытия эффективнее.

Как указали в SPKC, на данный момент показатели заболеваемости в Латвии указывают на то, что болеют и вакцинированные жители, поэтому тестирование более эффективно.

Ранее сообщалось, что до 27 декабря в Латвии выявлено 211 случаев заражения "омикроном".