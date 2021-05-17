SPKC: самая высокая заболеваемость Covid-19 в настоящее время наблюдается в столичном регионе и Латгале

В настоящее время самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 наблюдается в столичном регионе и Латгале, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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На прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей наблюдается небольшое уменьшение количества новых случаев заболевания — на 6,2%. На прошлой неделе Covid-19 в среднем подтверждался у 574 человек ежедневно. В то же время на 1,9% уменьшилось количество тестов — в среднем сдавалось 12 864 теста в сутки.

За последние семь дней на 2,2% увеличилось количество госпитализированных пациентов с Covid-19 — в среднем до 66 пациентов в день, при этом сохраняется стабильное общее количество находящихся в больницах — в среднем 660 пациентов.

Индекс репродукции Covid-19 в настоящее время составляет 0,88, тогда как неделей ранее — 1,05.

В SPKC отметили, что в настоящее время наблюдается небольшое снижение заболеваемости Covid-19, и вместе с соблюдением мер безопасности и увеличением темпов вакцинации это дает надежду на то, что она пойдет вниз. В Европе также наблюдается снижение заболеваемости. Если сравнивать показатели кумулятивной 14-дневной заболеваемости, она выросла в трех странах — Дании, Латвии и Литве. В 23 странах ситуация стабильна или заболеваемость снижается, отмечает SPKC.