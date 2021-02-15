SPKC: среди заразившихся коронавирусом латвийцев умирает 2% женщин и 2,6% мужчин

За 2020 год в Латвии от коронавируса умерло 467 женщин и 463 мужчины. Средняя летальность вируса в Латвии составляет 2,3%: 2% среди женщин и 2,6% среди мужчин.

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Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) обобщил предварительные данные по смертности за 2020 год. По сравнению со средними показателями пяти последних лет смертность в 2020 году выросла не сильно, но прирост связан именно с Covid-19. В 930 случаях коронавирус был прямой причиной смерти (691 случай) либо фактором, повлиявшим на смерть (239 случаев).

Согласно данным ВОЗ, прогноз летальности коронавируса — в среднем 2%. Чем старше пациент, тем сильнее вероятность летального исхода. Из скончавшихся в Латвии пациентов 10,5% составляли пациенты от 0 до 59 лет, 14,3% — от 60 до 69 лет, 28,2% — от 70 до 79 лет и 47% — старше 80.

Удельный вес умерших среди латвийцев, заболевших коронавирусом — 2,3%. Пациенты до 40 лет умирали в редких случаях, среди пациентов от 40 до 59 лет смертность была ниже 2%, у группы 60-69 лет достигла 2,2%, у группы 70-79 лет — 9%, а из тех, кто старше 80 лет, умирает 18,6% пациентов.

Всего за 2020 год в Латвии от коронавируса умерло 467 женщин и 463 мужчины. Летальность среди женщин составляет 2%, среди мужчин — 2,6%.