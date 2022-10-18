SPKC: в каждой четвертой пробе воды обнаружены бактерии легионеллы

В этом году примерно в каждой четвертой, или в 45 (28,5%) проверенных пробах воды в Латвии были обнаружены бактерии легионеллы, сообщили в Центре контроля и профилактики заболеваний (SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За девять месяцев этого года в Латвии было взято и протестировано в общей сложности 158 проб горячей и холодной воды.

При тестировании проб воды на наличие Legionella spp. для выявления бактерий с целью эпидемиологического расследования случаев легионеллеза чаще всего легионеллы выявлялись в пробах горячей воды, т.е. в 37 (48,7%) случаях из 76 проверенных проб, в то время как среди 82 образцов холодной воды обнаружилось лишь восемь с присутствием бактерии.

SPKC сообщает, что до 31 июля этого года в Латвии было выявлено 32 случая легионеллеза, тогда как в прошлом году их было 61, а в 2020 году — 27.

Самая высокая заболеваемость легионеллезом за шесть лет была зарегистрирована в 2021 году — 3,2 случая на 100 000 жителей, а самая низкая — в 2020 году — 1,4 случая на 100 000 жителей.

По данным SPKC, в этом году до 31 июля зарегистрировано 1,7 случая легионеллеза на 100 000 жителей.

Как сообщалось, правительство решило временно, с 1 октября этого года до 30 апреля следующего года, разрешить понижение температуры горячей воды для экономии энергоресурсов в долгосрочной перспективе.

Постановлением правительства предусмотрено, что управляющий жилым домом имеет право незначительно или временно снизить температуру горячей воды, если соблюдены предпосылки по недопущению интенсивного размножения бактерий Legionella spp. Правилами предусмотрено, что температура горячей воды на выходе из теплообменника не может быть ниже плюс 55 градусов.

Санитарная инспекция обратила внимание на то, что наличие в воде органических веществ, плохая циркуляция воды, недостаточные очистка и обеззараживание воды, а также повышенная концентрация железа, жесткая вода и микробиологические загрязнения значительно способствуют размножению бактерий легионеллы. Так как бактерии легионеллы обитают в природных водах, полностью уничтожить их в системе водоснабжения практически невозможно, но можно предотвратить их чрезмерное размножение. Меры по предотвращению и уменьшению образования биопленки в системах водоснабжения очень важны для ограничения бактерий легионеллы, однако технически наиболее простым методом является поддержание в системе постоянной высокой температуры горячей воды.

Инспекция отмечает, что легионеллезом нельзя заразиться через питьевую воду или принимая ванну. Заражение возможно при вдыхании микроскопических капель зараженной воды и чаще всего происходит в душе или джакузи.

Бактерии Legionella spp. могут вызывать инфекционное заболевание, которое проявляется в виде пневмонии. Люди с хроническими заболеваниями легких и ослабленной иммунной системой, а также бывшие или нынешние курильщики и лица старше 50 лет входят в группу повышенного риска заражения легионеллезом.