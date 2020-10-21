СПРАВКА: Какие меры безопасности по Covid-19 на данный момент следует соблюдать в Латвии

В этот вторник, 20 октября, правительство утвердило новые поправки к правилам эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19. Портал Delfi подытожил те требования, которые на данный момент необходимо соблюдать жителям.

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Самое главное правило — ношение маски. Ее следует надевать:

в общественном транспорте

в такси — пассажирам и водителю, если не установлен специальный барьер, разделяющий их

на автовокзалах, желездорожных станциях, в аэропортах

в магазине, аптеке, на почте, заправке и других торговых местах, расположенных в помещениях

в музее, библиотеке, выставочном зале, концертном зале, кинотеатре и аналогичных местах, если там не происходит мероприятие с персонализированными сидячими местами

в церквях, если там не происходит мероприятие с персонализированными сидячими местами

в медицинских учреждениях

при оказании услуг в помещениях, если нельзя соблюсти дистанцию в два метра, не имеется отделяющих барьеров, а время пребывания превышает 15 минут.



Минздрав Латвии отмечает, что правильнее всего использовать медицинские и немедицинские тканевые маски. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения гласят, что маска должна быть плотно прилегающей, легко сменяемой, если она стала грязной или мокрой, и изготовленной из материала, который можно стирать при температуре 60 градусов по Цельсию. Именно поэтому не годятся шарфы и платки, которые не прилегают плотно к лицу, а также их невозможно быстро и правильно сменить. Также далеко не все эти изделия выдержат стирку при температуре 60 градусов. У маски должны быть резинки для закрепления их на ушах или завязывания.

В случае, если маски для лица недоступны или их использование вызывает серьезные проблемы со здоровьем, медики призывают использовать прозрачные щитки для лица.

Маску для лица могут не использовать:

дети в возрасте до 13 лет

люди с очевидными нарушениями двигательной способности, затрудняющими надевание маски

люди с нарушениями психического здоровья, которые не способны сами пользоваться маской

лицо, которое уже переболело Covid-19 (в таком случае при себе должны быть документы, подтверждающие это).



Отметим, что 20 сентября правительство одобрило и передало на рассмотрение Сейма законопроект, устанавливающий штраф в размере до 50 евро за неиспользование маски. Окончательное решение по данному поводу примет парламент.



Массовые мероприятия



Минздрав указывает, что на данный момент распространение Covid-19 связано с несоблюдением мер предосторожности, дистанцирования и гигиены рук. В первую очередь это касается частных мероприятий без ответственного организатора. "Поэтому надо установить, что на частных мероприятиях могут собираться не более 30 человек. Это число приравнивается ранее установленным группам, которые могут собираться, не соблюдая дистанцию на спортивных тренировках, в лагерях и тому подобных местах. Кроме того, будет установлено, что на частных мероприятиях вне помещений может собираться не более 300 человек", — указано в документе.



Ограничения работы ресторанов и кафе



Министерство планирует ограничить работу мест развлечения и общественного питания. Они смогут работать только до полуночи и за одним столиком смогут находиться не более четырех человек, если они не являются членами одного домохозяйства.



Тренировки и занятия спортом



Минздрав предлагает на месяц запретить коллективные тренировки в помещениях. Это ограничение не распространяется на Олимпийских спортсменов, взрослые сборные Латвии и команды высшей лиги. Коллективные мероприятия любительского спорта могут проводиться только на свежем воздухе при условии, что спортсмены не используют раздевалки. В спортзалах могут проходить только индивидуальные занятия спортом. Кроме того, с 17 октября до 6 ноября планируется запретить организацию спортивных мероприятий. Запрет не будет распространяться на международные спортивные мероприятия, соревнования по командным видам спорта в высших лигах.



Секции и кружки



С 17 октября по 6 ноября коллективные занятия в секциях и кружках нужно будет проводить удаленно. Личные занятия можно будет проводить только в индивидуальном порядке. Отменены межрегиональные проекты и мероприятия, которые могут привести к распространению инфекции на территории Латвии.



Школы: одна неделя удаленной учебы



После осенних каникул, с 26 по 30 октября, ученики с 7 по 12 класс будут учиться удаленно.

Если в течение месяца эпидемиологическая ситуация стабилизируется, эти ограничения можно будет отменить. В противоположном случае меры предосторожности придется продолжить и, возможно, ввести дополнительные мероприятия.