Спринджукс: Количество украинских беженцев в Латвии значительно сокращается

В общей сложности убежище в Латвии получили 43 тысячи человек, но их число значительно сокращается, так как ситуация в Украине нормализуется, и многие возвращаются домой, сообщил министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс ("Объединенный список") в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

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Тот факт, что число беженцев сокращается, также находит отражение в запрашиваемой необходимой финансовой помощи.

"Это образованные люди, люди с детьми, они хотят найти работу, а также вносят свой вклад в экономику. Не то чтобы они живут на социальные пособия, они экономически активны. Да, с одной стороны, это нагрузка на экономику, но это и вклад", — сказал Спринджукс, говоря о беженцах, которые, скорее всего, могли бы остаться в Латвии на более длительный срок, потому что им некуда возвращаться в Украину.

Точных данных о том, сколько украинских беженцев нашли работу в Латвии, нет, но сигналы от самоуправлений показывают, что беженцы достаточно хорошо интегрируются в рынок труда.

Уже сообщалось, что помощь, оказанная латвийским государством народу Украины, бежавшему от войны, составляет около 64 миллионов евро.

План поддержки приема беженцев был подготовлен в прошлом году, исходя из того, что этот год будет очень трудным для украинцев и что, вероятно, последует вторая волна беженцев. Предполагалось, что Латвии придется принять еще 40 000 беженцев, но это не случилось. Сейчас поток беженцев умеренный, ситуация постепенно начинает стабилизироваться, а изначально запланированные на реализацию плана 204 млн евро сократились до 102 млн евро.

В 2023 году более 43 000 граждан Украины въехали в Латвию через внешнюю границу, в основном это люди, пересекающие Латвию транзитом, чтобы вернуться в Украину или отправиться в другую страну ЕС.