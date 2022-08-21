SPRK: в некоторых местах цена на отопление изменится несколько раз

Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) на данный момент рассматривает более 30 тарифов на тепловую энергию, и все чаще отмечает, что теплоснабжающие компании имеют возможность заключать договоры с поставщиками топлива на короткий срок, например, на один месяц. Поэтому в предстоящую зиму в некоторых местах можно будет наблюдать, что плата за тепло будет меняться несколько раз. Об этом в эфире Латвийского радио сообщила председательница совета SPRK Алда Озола.

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Она заявила, что у теплоснабжающих компаний возникают трудности с закупкой топлива, и соответственно они заключают контракты только на месяц или несколько. Портал Delfi ранее сообщал, что при нынешнем повышении цен на природный газ поставщики не хотят заключать контракты с фиксированной ценой на более длительные сроки, например, на 12 месяцев.

Озола отметила, что в ведении SPRK находятся 68 теплоснабжающих компаний. Из них примерно две трети имеют цены на отопление в диапазоне от 50 до 75 евро/MWh, но в последнее время появились некоторые теплоснабжающие предприятия, чей тариф превысил или приближаются к 300 евро/MWh. На данный момент самый высокий тариф на теплоэнергию утвержден в Марупе – в сентябре этого года тариф на тепловую энергию будет составлять 320,14 евро/MWh, а с 1 октября – 312,79 евро/MWh.

По словам Озолы, скорее всего, снижения тарифов на тепловую энергию, особенно в муниципалитетах, где основным топливом является природный газ, не ожидается, по крайней мере, этой зимой. Наибольшая составляющая в цене на тепло определяется стоимостью природного газа, и снижения его оптовой цены не ожидается.