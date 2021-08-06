Спустя полтора года в Рижский порт возвращаются круизные суда

Утром в воскресенье, 8 августа, в Рижской порт придет корабль MV Artania туристического агенства Германии и оператора круизных судов Phoenix Reisen. Это будет первый круизный лайнер, зашедший в Ригу после полуторогодового перерыва, вызванного ограничениями Covid-19.

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Длина круизного лайнера MV Artania — 231 метр, ширина — 32 метра. Максимальная вместимость — 1260 пассажиров и 537 членов экипажа. Восемь палуб корабля оборудованы 600 каютами, плавательным бассейном и кинотеатром.

На борту MV Artania будет примерно 560 пассажиров, в Ригу судно прибудет из порта Таллинна. За время круиза корабль посетит различные города Балтийского моря — Копенгаген, Стокгольм, Хельсинки, Таллинн, Гданьск и другие.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью Рижского Свободного порта Лиене Озолы, все пассажиры судна привиты против Covid-19.

На корабле, который начал круизное путешествие 30 июля в Бременхафене, находятся пассажиры из восьми стран — больше всего из Германии, но есть и из Австрии, Бельгии, Италии, Нидерландов, Швейцарии и Чехии.

Озола рассказала, что заботясь управление Рижского Свободного порта в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной, Службой неотложной медицинской помощи и Центром профилактики и контроля заболевания разработали план по снижению риска распространения Covid-19, котовый в дальнейшем придется соблюдать всем суднах, заходящим в порт латвийской столицы. Этот план, составленный с учетом рекомендации международных организаций, занятых в сфере мореходства и круизов, позволит постепенно возобновить прием круизных лайнеров в Рижской порту.

Специалист по круизам Рижского пассажирского порта Илзе Нелис рассказала, что теперь на круизных судах установлены современные вентиляционные системы, постоянно проводится дезенфекция помещений и поверхностей, оборудованы даже лаборатории для тестирования на Covid-19.

"Перед посадкой на судно, и обслуживающий персонал, и пассажиры должны предъявить соответствующий сертификат Covid-19. Пассажиры и представители обслуживающего персонала, которые еще не полностью вакцинировали или переболели Covid-19, должны регулярно — минимум раз в неделю — тестироваться. Круизные суда готовы к ситуациям, когда у кого-то обнаружен Covid-19 или иная инфекция: на кораблях достаточно кают для самоизоляции или же карантинных нужд", — подчеркнула Илзе Нелис.

В этом сезоне в Рижском порту запланированы визиты еще многих круизных кораблей — если это позволит эпидемиологическая ситуация в Европе.