Sputnik, Interfax, Kremlin. Опубликован список с заблокированными в Латвии сайтами

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NELP) опубликовал список с сайтами, которые представляют угрозу национальной безопасности Латвии и с 15 марта заблокированы. Всего в списке 71 интернет-ресурс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ходе проверки NELP констатировал, что в предлагаемой данными сайтами информации имеются признаки, свидетельствующие о систематическом распространении пропаганды российской агрессии, в том числе военный пропаганды, разжигании розни, а также поддержка военного вторжения РФ в Украину.

Также сайты распространяют недостоверную информацию о событиях в мире, в том числе о войне в Украине, оправдывая действия России. Такая информация в латвийском информационном пространстве может создать ложное представление о событиях в мире, негативно повлиять на существование различных общественных групп и создавать угрозу для государственной безопасности, указывает NELP.

Среди источников, к которым ограничен доступ: https://rueconomics.ru/; https://rusvesna.su, https://slovodel.com/; https://ura.news/, https://octagon.media/; https://sputnik.by/, https://www.ntv.ru, http://kremlin.ru/, https://mainampasauli.news; https://riafan.ru, https://tass.ru, https://ng.ru, https://vz.ru; https://argumenti.ru, https://kp.ru; https://lenta.ru un https://balticword.com, https://news-front.info.

Также заблокированы https://360tv.ru, https://www.sputnikfm.ru/, https://moskva.fm/, un https://www.radiorus.ru; http://radiovesti.ru/, https://www.bfm.ru; https://govoritmoskva.ru/ un https://radiopotok.ru; http://kprf.vrn.ru/.

Заблокирован доступ также к https://imhoclub.by; https://sputnik-meedia.ee, https://russian.rt.com, https://pravda.ru/, https://theduran.com/, ttps://rentv.ru, https://top-radio.ru un citām.

Полный список опубликован на домашней странице NELP. Продолжается проверка других интернет-ресурсов.

Решение о блокировке NELP cмог принять в соответствии с принятыми 10 марта поправками к закону Об электронных СМИ, согласно которым NELP наделяется правами ограничивать доступ к интернет-ресурсам, в которых имеется содержание, представляющее угрозу государственной безопасности.