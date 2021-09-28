Среди госпитализированных с Covid-19 доля "тяжелых" пациентов больше, чем прошлой осенью

К 15 октября будет фиксироваться по 1200 новых случаев Covid-19 и более 80 госпитализаций в день, прогнозирует Министерство здравоохранения. Особенность этой волны Covid-19: доля госпитализаций сократилась по сравнению с прошлой осенью. Но среди пациентов, попавших в больницы, стало больше тех, кто переносит болезнь очень тяжело.

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Если прошлой осенью в больницы попадали 14-15% пациентов с диагностированным Covid-19, то сейчас — примерно — 9-10%. В тяжелом состоянии сейчас в стационарах находится 13,7% пациентов (прошлой осенью — 5-6%). Такую разницу объясняют тем, что "дельта"-вариант вируса протекает тяжелее, но вакцинированные болеют легче, сказал на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!).

Среди тех, кто был госпитализирован на прошлой неделе, есть и привитые, и невакцинированные. Среднетяжелое течение болезни у 189 непривитых пациентов и 25 привитых. Очень тяжелое течение болезни — у 13 невакцинированных пациентов и 2 привитых.

С 20 по 26 октября было зафиксировано 3389 случаев инфицирования непривитых жителей и 837 случаев инфицирования вакцинированных жителей. Пропорция составляет 20% на 80%. Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Первощиков фактически подтвердил, что среди привитых риску заражения больше всего подвержены жители с сочетанием таких факторов, как ослабленный иммунитет, возраст и достаточно длительное время, прошедшее с момента вакцинации. Поэтому решение Государственного совета по иммунизации — открыть доступ к третьей бустерной дозе вакцины людям старше 65 лет — эпидемиолог приветствует.

Министерство здравоохранения сообщило: на минувшей неделе количество коек, предусмотренных в стационарах для пациентов с Covid-19, увеличено на 17% — с 504 до 591. При этом 122 койки предусмотрены для пациентов, переносящих болезнь особенно тяжело. Новые койки появятся в Рижской Восточной больнице, больнице Страдиня, Даугавпилсской и Екабпилсской региональных больницах.

По положению дел на понедельник были заняты 70% "ковидных" коек (75% коек интенсивной терапии). Самая тяжелая ситуация — в Видземской больнице: там заняты все 30 "ковидных" коек.

На прошлой неделе сократились объемы тестирования в школах. На долю школьников скрининга приходится 60% всех сделанных тестов, на остальные тесты — 40%. При этом в ходе школьного скрининга обнаруживается только 12% случаев Covid-19, за его пределами — 88%.

На прошлой неделе в среднем фиксировались 604 новых случая Covid-19 в сутки (+25,5% по сравнению с прошлой неделей). В больницах каждый день находились в среднем 366 "ковидных" пациента (прирост — +18,5% по сравнению с прошлой неделей).

На 27 сентября двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 409,2 случая на 100 тысяч жителей. Заболеваемость растет во всех возрастных группах, но наиболее выражено — среди детей до 14 лет и жителей 15-49 лет.

Прогнозы показывают, что к 15 октября будут фиксироваться 1200-1300 случаев Covid-19 в сутки, 82-84 госпитализации в сутки. В больницах ежедневно будут находиться 700-720 пациентов.