Среди министров позитивные оценки заслужили только Пунтулис и Линкайтс

Жители Латвии положительно оценивают работу только двух министров — министра культуры Науриса Пунтулиса (VL-ТБ/ДННЛ) и министра сообщения Талиса Линкайтса (Новая консервативная партия, НКП), а самую отрицательную оценку получила министр здравоохранения Илзе Винькеле ("Для развития/За!"), свидетельствуют данные опроса, проведенного центром исследований общественного мнения SKDS по заказу Neatkarīga Rita Avīze.

Министр культуры получил в рейтинге восемь пунктов, министр сообщения -три.

Третье место в рейтинге занял министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) с оценкой -2,5, далее следует представитель той же партии министр экономики Ральф Немиро, который получил оценку -4,9.

Работа министра обороны Артиса Пабрикса ("Для развития/За!") оценена на -5,5, премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") — на -6,4, министра иностранных дел Эдгара Ринкечича ("Новое Единство") — на -14,8, министра финансов Яниса Рейрса из той же партии — на -17,0.

Работа министра земледелия Каспара Герхардса (VL-ТБ/ДННЛ) оценена на -19,0 пунктов, министра юстиции Яниса Борданса (НКП) — на -21,8 пункта, министра благосостояния Рамоны Петравичи (KPV LV) — на -28,6, министра образования и науки Илги Шуплински (НКП) — на -29,9.

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития/За!") получил -30,7 пункта, а работа Винькеле оценена на -44,9.

Опрос проводился с 30 ноября по 11 декабря 2019 года, в нем приняли участие 1538 человек.