Среди подростков растет заболеваемость Covid-19

Увеличилась заболеваемость Covid-19 среди подростков, и это свидетельствует о том, что они не соблюдают ограничения и встречаются со своими сверстниками, рассказал на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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Говоря о возрасте больных, он отметил, что на протяжении двух недель во всех возрастных группах, кроме детей, наблюдалось снижение заболеваемости.

По словам Перевощикова, ситуация в возрастной группе от 7 до 9 лет достаточно стабильна, в группе от 10 до 12 лет наблюдается небольшое снижение заболеваемости, однако в группах 13-15-летних и особенно 16-18-летних подростков за четыре недели заболеваемость увеличилась.

Несмотря на удаленное обучение, приходится делать вывод, что подростки не сидят дома и встречаются, не соблюдая ограничения, сказал эпидемиолог.

Как рассказала представитель Минздрава Санита Янка, ситуация с Covid-19 в сфере здравоохранения по-прежнему критическая. Больницы пока справляются, но заполненность коек интенсивной терапии составляет около 80%.