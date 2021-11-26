Среди совладельцев Ekspress laboratorija — поставщика антигенных тестов на Covid-19 — больше нет гражданина России

Крупнейшим владельцем предприятия SIA Ekspress laboratorija, с которым Государственный оборонный центр логистики и закупок недавно заключил первый договор о поставках антигенных "быстрых" тестов на Covid-19, стала Елена Путвике. Среди совладельцев больше не фигурирует российский предприниматель Сергей Лебедев, свидетельствует информация Firmas.lv.

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Ранее предприятие, зарегистрированное только в марте, в равных долях принадлежало Елена Путвике, Томсу Бинде и гражданину России Сергею Лебедеву. С 24 ноября среди совладельцев больше нет Лебедева, а Путвике повысила свою долю капитала с 33,3% до 66,67%. Бинде по-прежнему принадлежит 33,33%.

Путвике, которая является единственным должностным лицом в Ekspress laboratorija, более не принадлежат и никогда не принадлежали доли капитала в каких-либо предприятиях. Также она никогда не была должностным лицом в каком-либо предприятии.

Томс Бинде в пятницу, сославшись на то, что находится за рулем, отказался ответить на вопросы агентства LETA. Обещал перезвонить. Через несколько часов прислал сообщение, что не может давать комментарии, посоветовав позвонить Питвике и дав телефона офиса Ekspress laboratorija. Однако в пятницу вечера на телефонные звонки в офисе никто не отвечал, позже агентству LETA прислали сообщение, пообещав дать комментарий в субботу.

Как уже ранее сообщалось, Государственный оборонный центр закупок и логистики обороны первый договор о поставке антигенных тестов для самостоятельного использования на выявление вируса SARS-CoV-2, вызывающего Covid-19, заключен с предприятием Ekspress laboratorija на сумму в 3 миллиона евро. Тут же выяснилось, что фирма зарегистрирована только весной этого года и среди совладельцев — гражданин России.

На участие в ценовом опросе, объявленном Государственным оборонным центром закупок и логистики, в связи с закупкой антигенных тестов, было подано 30 заявок. После оценки полученных предложений принято решение о заключении генеральных договоров с пятью претендентами — Ekspress laboratorija, Brief, ADDO Defense, A-birojs и A.Medical.

Цены, предлагаемые этими участниками тендера на поставку четырех миллионов тестов, составляют 0,75–1,25 евро за тест с доставкой в ​​течение 5–20 рабочих дней с момента заключения контракта.

Планируемый срок поставки первой партии из четырех миллионов тестов — пять рабочих дней, и победителем данной закупки стала Ekspress laboratorija. Общая сумма договора составляет три миллиона евро без налога на добавленную стоимость.

Если будет принято решение об увеличении количества тестов, которые планируется закупить, новый победитель будет определен между пятью участниками торгов.

Как известно, антигенные тесты используются в ходе школьного скрининга. Также с 6 декабря все очно работающие сотрудники, контактирующие с коллегами, посетителями, клиентами, должны будут делвть тест на Covid-19 минимум дважды в неделю.