Среднегодовая температура в Латвии выше нормы десятый год подряд

Среднегодовая температура воздуха в Латвии в 2022 году составила +7,35 градуса, что на 0,6 градуса выше нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Среднегодовая температура воздуха в Латвии остается выше нормы уже десятый год подряд. В последний раз температура ниже нормы была в 2012 году — +6,1 градуса, а в 2010 году среднегодовая температура составила всего +5,6 градуса.

В 2021 году среднегодовая температура в Латвии составила +7 градусов, а 2020 год был рекордно теплым — +8,8 градуса.

Среднегодовая температура в Латвии повысилась из-за глобального потепления с +5,7 градуса в 1961-1990 гг. до +6,8 градуса в 1991-2020 гг.

Август был самым теплым месяцем 2022 года, когда средняя температура была на 2,9 градуса выше нормы и составила +19,8 градуса. Это был второй самый жаркий август в истории Латвии после августа 1939 года.

В августе также была зафиксирована самая высокая температура воздуха в этом году — 10 августа столбики термометров в Павилосте поднялись до +33,7 градуса. Самая низкая температура в 2022 году была -23,2 градуса 12 января в Зосены.

В этом году в Латвии было побито почти триста рекордов тепла, большинство — в августе и первой половине ноября. Также побито 42 рекорда холода, в основном в сентябре.