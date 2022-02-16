Средний размер возмещения по ОСТА вырос до 1357 евро
Foto: DELFI

В прошлом году средний размер возмещения для владельцев полиса Обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСТА) вырос до 1357 евро, свидетельствуют данные Латвийского бюро страховщиков транспортных средств.

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В 2021 году страховые компании и LTAB приняли решения о выплате возмещений на общую сумму 54,25 млн евро.

Всего в прошлом году было заявлено о 33 754 дорожно-транспортных происшествиях, из которых 93,2% произошли в Латвии. Согласно имеющимся данным, 65,6% всех ДТП были оформлены в виде согласованного сообщения, в том числе 11% в электронном виде в мобильном приложении LTAB, а 34,4% ДТП были зафиксированы дорожной полицией.

"Средний размер одного возмещения растет уже много лет. Например, в 2017 году это были 994 евро, через год - 1000 евро, а в прошлом году этот показатель достиг исторического максимума", - комментирует глава LTAB Янис Абашин, добавляя, что тенденция роста сохранится и в будущем, что главным образом связано с подорожанием услуг автосервисов и стоимости медицинских услуг.

Больше всего выплат пришлось на ремонт поврежденных транспортных средств (75,1%), пострадавшим (11,1%), а также государственным и муниципальным учреждениям за лечение пострадавших, реабилитацию и пособия (6,6%).

Из общей суммы, которую страховые компании получили в виде платы за полис ОСТА, 1,59 млн евро будет направлено на профилактические мероприятия в сфере безопасности дорожного движения.

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