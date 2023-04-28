Средний возраст рождения первого ребенка в Латвии превысил 30 лет

В период с 2004 по 2022 год желание иметь детей у жителей Латвии сократилось. Если раньше латвийцы считали, что в семье должно быть трое детей, то сейчас полагают, что двое, свидетельствует исследование Латвийского университета, пишет Diena.

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Также теперь для гораздо меньшего числа людей в Латвии дети означают смысл и полноту жизни.

Авторы исследования указывают, что исследование проводилось по схожим принципам в 2004 и 2022 годах, и в этот период времени уровень рождаемости в Латвии можно оценить как критически низкий — как и во всей Европе.

"Однако, если судить по общей рождаемости, которая для нормальной смены поколений должна быть 2,1-2,2, то в 2004 году она была 1,29, а в 2021 году увеличилась до 1,57", — заключают авторы исследования.

Также сделан вывод о повышении среднего возраста материнства. В Латвии, как и во всем мире, увеличивается средний возраст матери при рождении первого ребенка. В 2000 году в среднем в мире первый ребенок рождался у женщины в 24 года, в 2021 году средний мировой показатель увеличился до 27,8 лет.

В Латвии средний возраст материнства в 2021 году составил 30,2 года. В качестве положительного фактора авторы исследования отмечают рост числа новорожденных в законно заключенных браках. В 2021 году в официально зарегистрированных семьях родилось 10 872 ребенка, или 62,4% всех новорожденных, тогда как в 2011 году доля детей, рожденных вне брака, составляла всего 55,4%. Правда, детей тогда было в целом намного больше, отмечает Diena.