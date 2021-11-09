Срок введения обязательных ковид-сертификатов на рабочих местах продлен на месяц

Принимая во внимание большое количество людей, которые начали процесс вакцинации, Кабинет министров уточнил во вторник условие о необходимости ковид-сертификата на рабочих местах, сообщили в Госканцелярии.

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Изменения предусматривают, что сотрудники публичного сектора, которые начали курс вакцинации до 15 ноября, но еще не получили сертификат о вакцинации, могут продолжить работу удаленно или очно. Крайний срок для получения сертификата этими лицами - 15 декабря текущего года.

До тех пор сотрудники смогут продолжать работать очно с сертификатом о тестировании, сделанном не позже чем за 72 часа, и делать тест за свой счет, если с работодателем не достигнута иная договоренность.

Такие же условия распространяются на работников частного сектора, которые работают в тесном контакте с клиентами, подвергаются риску заражения или обеспечивают непрерывность деятельности предприятия. Сотрудники, которые были проинформированы работодателем об обязательной вакцинации, должны пройти курс вакцинации и получить сертификат до 15 декабря, а до этого времени они могут продолжать выполнять рабочие обязанности с сертификатом о тестировании.

Госканцелярия напоминает, что с 15 декабря сертификат должны иметь все, кто работает в частном секторе очно или за пределами своего места жительства (включая индивидуально занятых, например, лесных и сельскохозяйственных рабочих, водителей грузовиков, уборщиков, охранников).

Случаи, когда человек не может быть вакцинирован по объективным причинам, должны оцениваться специалистами клинических университетских больниц или консилиумом специалистов, которые определяет срок отсрочки вакцинации. Сотрудники с отложенным сроком вакцинации смогут сдавать тесты за счет государства и продолжить выполнение служебных обязанностей. Вакцинацию нужно начать в течение десяти дней после окончания отсрочки.

Кроме того, поскольку пандемия продолжается, удаленно должны работать все, у кого есть такая возможность, отметили в Госканцелярии.