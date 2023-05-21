США инвестируют $1,3 млн в безопасность границ и обнаружение радиации в Латвии

Министерство энергетики США объявило о пожертвовании оборудования для наблюдения и вспомогательного оборудования Государственной пограничной службе Латвии, что является инвестициями в размере 1,3 млн долларов США в укрепление безопасности границ и обнаружение радиации в Латвии и НАТО. Об этом сообщает посольство США в Латвии.

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Посол США в Латвии Кристофер Робинсон и начальник Государственной пограничной службы Латвии генерал Гунтис Пуятс недавно посетили латвийско-белорусскую границу с официальным визитом, чтобы ознакомиться с модернизацией инфраструктуры и обсудить проекты по сотрудничеству.

"Безопасность границ является важным компонентом партнерства США с нашими латвийскими союзниками в сфере безопасности. Мы надеемся на углубление этого сотрудничества и подтверждаем нашу приверженность обеспечению того, чтобы Североатлантический альянс располагал необходимым потенциалом для защиты от всех внешних угроз," — сказал посол Робинсон.

Foto: latvia border

В последние годы посольство США тесно сотрудничало с Государственной пограничной службой в целях укрепления сотрудничества в области пограничной безопасности между правительствами США и Латвии.

Министерство энергетики США за прошедший год пожертвовало портативное и мобильное оборудование для обнаружения на сумму около 1,86 миллиона долларов для обеспечения безопасности границ и обнаружения радиации. В марте 2022 года Министерство обороны США завершило проект по передаче 67 тактических машин Polaris для улучшения внедорожного патрулирования границы.

Посольство США также организовало поездки по наращиванию потенциала, в ходе которых представители Государственной пограничной службы посещали Соединенные Штаты для встреч с должностными лицами Министерства внутренней безопасности США.

Foto: latvia border

Foto: latvia border



