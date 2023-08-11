США внесли в санкционный список Петра Авена и Михаила Фридмана

Министерство финансов США в пятницу расширило санкционный список в отношении России. В него включены основатели "Альфа-Банка" Михаил Фридман и Петр Авен, а также бывшие крупные акционеры "Альфа-Групп" Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Под санкции США попал также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

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Американские активы лиц и компаний, находящихся под санкциями, будут заморожены. Американским компаниям запрещается заключать с ними сделки и оказывать услуги.

Все четверо бизнесменов, пополнивших санкционный список США, уже находятся под санкциями Евросоюза и некоторых других стран, таких как Канада, Австралия, Швейцария и Новая Зеландия. Страны, наложившие на них санкции, считают их близкими к президенту России Владимиру Путину и причастными к финансированию его действий, включая вторжение в Украину.

Киев также ввел санкции в отношении структур "Альфа-Групп" и ее акционеров. Украинский филиал "Альфа-Банка" был переименован в Sense Bank и в июле национализирован. Банк будет находиться под управлением государства до окончания военного положения в стране. После этого будет возможно передать его в частные руки.