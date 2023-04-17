"Стабильность" пошла на мировую с Сигулдой, отказавшись от товарного знака "S!": буква останется городу

Рижский городской суд Видземского предместья утвердил мировое соглашение, заключенное 11 апреля по спору между самоуправлением Сигулдского края и политической партией "Стабильность" (Stabilitātei!)которое предусматривает, что политическая сила прекратит использование товарного знака "S!", выяснило агентство LETA в суде.

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Мировое соглашение предусматривает, что партия полностью прекратит распространение и использование информационных материалов, содержащих букву "S!", а также полностью прекратит использование данного товарного знака в рекламе, делопроизводстве партии, на сувенирах и аксессуарах, в том числе как в печатных, так и в электронных масс-медиа.

Кроме того, сторона согласилась не использовать "S!" как аббревиатуру или обозначение названия политической партии.

Ранее, 17 октября прошлого года, суд удовлетворил ходатайство самоуправления Сигулдского края об установлении временной охранной меры в отношении товарного знака "S!", который используется повседневно как отдельно, так и в составе слогана "S!gulda aizrauj".

Как уже сообщалось, политическая партия "Стабильность" решила использовать "S!", который является зарегистрированным товарным знаком и символом Сигулдского края, для отражения своей визуальной идентичности.

Самоуправление использует товарный знак, зарегистрированный в Патентном ведомстве Сигулдского самоуправления, уже более 12 лет, и он известен многим жителям Латвии, а также туристам. Поэтому Сигулдское самоуправление отстаивало право быть единственным пользователем этого товарного знака в Латвии, чтобы не создавать вводящих в заблуждение ассоциаций с ценностями самоуправления.

Муниципалитет подчеркивал, что графический элемент "S!" используется не только в имиджевой рекламе, но и в программах поддержки горожан и местных предпринимателей. Также этот товарный знак является частью символики Сигулдского края, что также утверждено в обязательных правилах самоуправления.

После начала предвыборной кампании 2022 года, в которой партия "Стабильность" использовала "S!" как графический элемент в своей рекламе, самоуправление Сигулдского края обратилось с жалобой в несколько инстанций — Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), Государственную полицию, Совет по конкуренции и Патентный департамент, а также подало иск в суд с целью получения запрета на использование товарного знака партией.