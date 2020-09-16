Стакис: если понадобится, мы возьмем деньги на социальную сферу из других бюджетов

В бюджете Рижской думы на будущий год должно быть предусмотрено повышение зарплат работников центров социального ухода. Об этом в эфире радио Baltkom заявил выдвинутый новой коалицией Рижской думы кандидат на пост мэра столицы Мартиньш Стакис.

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По его словам, сотрудникам социальных центров ежегодно высказывается благодарность за их самоотверженный труд, однако зарплаты этих людей оставляют желать лучшего.

"Это люди, которых мы называем своими героями и которым мы вручаем награды, но кода они получают свою почти минимальную зарплату, они так себя не чувствуют. Я считаю, что есть определенный минимум, которого мы должны достигнуть. Надо будет искать деньги на это, и, видимо, придется откуда-то их отнять. Пока мы просто хотим понять ситуацию. Бывают сюрпризы, когда кто-то говорит: "Нет, эти деньги мы не трогаем". Как не трогаем? Если у нас другие приоритеты, значит, трогаем", — сказал он.

Стакис также указал, что общественность не совсем правильно поняла его намерение произвести ревизию в городских комитетах. По словам кандидата в мэры, он не собирается отстранять всех руководителей, связанных с прежним руководством Рижской думы.

"Мы говорили не о том, как менять людей, а как улучшить работу определенных отделов. Но наружу это вышло как месседж, что мы хотим поменять людей, хотя цель заключалась в другом. Если надо будет искать другого директора или любую другую ключевую фигуру в Рижскую думу, это будет делаться только через конкурс. Я, как новый капитан этого корабля, говорю, что мы пойдем по этому курсу. Те, кто согласен — прошу на борт. Кто не согласен — можете остаться на берегу", — заключил он.