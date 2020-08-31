Стакис хочет, чтобы в новой Рижской думе сформировался диалог между коалицией и оппозицией
Foto: DELFI

В новой Рижской думе должен сформироваться диалог между коалицией и оппозицией, считает кандидат в мэры победившего на выборах объединения "Развитие/За!"/"Прогрессивные" Мартиньш Стакис.

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В интервью Латвийскому радио Стакис сказал, что намерен создать по возможности более широкую коалицию, в которой будут представлены партии правительственной коалиции. Однако, с учетом политических событий последнего времени, он не может полностью исключить, что какая-то из правительственных партий не останется вне коалиции в думе, хотя пока на это ничто не указывает.

Как сообщалось, сегодня в Ратуше начнутся переговоры о создании коалиции в Рижской думе.

Первыми в 12 часов пройдут переговоры "Развитие/За!"/"Прогрессивных" с "Новым Единством", затем с представителями списка национального объединения VL- ТБ/ДННЛ" и Латвийского объединения регионов (ЛОР).

Ранее Стакис сказал агентству ЛЕТА, что в коалицию Рижской думы должны войти правительственные партии, которые прошли в Рижскую думу - "Развитие/За!"/"Прогрессивные", "Новое Единство", национальное объединение с ЛОР и Новая консервативная партия. Бывшие правящие партии Рижской думы - "Согласие" и "Честь служить Риге" - останутся в оппозиции.

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LETA

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LETA

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Мартиньш Стакис Новая консервативная партия Честь служить Риге "Новое Единство" Выборы в Рижскую думу 2020 "Согласие" Единство ТБ/ДННЛ
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