Стакис: хостел, в котором произошел пожар, был незаконным

Хостел на улице Меркеля, где в результате пожара погибли восемь человек, был незаконным, сообщил в Twitter мэр Риги Мартиньш Стакис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ссылаясь на полицию самоуправления, Стакис сообщил, что по этому адресу поступала информация об употреблении наркотиков и несоблюдении ограничений, связанных с Covid-19. Эта информация передана в Государственную полицию.

Рижская дума также проверит всю документацию, чтобы убедиться, что учреждения реагировали надлежащим образом. Мэр Риги уверен, что незаконный хостел проверялся, на него налагались штрафы и запреты.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс также сообщил, что сгоревший объект уже попадал в поле зрения полиции в связи с употреблением алкоголя и наркотиков, а в феврале в помещения для осмотра не допустили пожарных.