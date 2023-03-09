Мэр Риги Мартиньш Стакис не видит необходимости торопиться с вопросом переноса памятников деятелям культуры.

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В интервью программе "900 секунд" политик, комментируя ситуацию, возникшую при постановке вопроса о переносе памятников нескольким деятелям культуры, заявил, что все вопросы будут решаться в порядке их поступления и согласно их приоритету.

"Я считаю, что сейчас это не приоритет номер один", — сказал мэр Риги, подчеркнув, что депутаты в первую очередь должны говорить о том, как выполнить дела, запланированные в рамках бюджета этого года.

"Когда придет время, мы вернемся к этому вопросу", — сказал Стакис о вопросе переноса памятников, добавив, что пока есть только решение Совета по памятникам, которое также не было однозначным.

По мнению Мартиньша Стакиса, у каждого памятника есть своя история, иногда даже анекдотическая, поэтому этот вопрос нельзя решить как единую группу, скорее — у каждого может быть "свой путь и скорость".

Учитывая, что поступили рекомендации не ликвидировать, а переносить памятники, в начале следует обсудить, куда их можно было бы перенести, а также подготовить для этого подходящее место.

"Это не будут быстрые решения", — добавил мэр.