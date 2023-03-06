Стакис: первый этап реконструкции парка Победы обойдется в 5 миллионов евро

Первый этап реконструкции парка Победы в Риге с уборкой территории после сноса памятника может стоить от 5 до 6 миллионов евро, заявил в эфире Латвийского радио мэр столицы Мартиньш Стакис.

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Политик повторно подчеркнул, что парк планируется превратить в место для активного отдыха, и в ближайшее время общество ознакомят с подробными планами развития.

Стакис отметил, что уже весной строители приступят к работам в парке, соответственно 9 мая "с гарантией" там еще будет стоять ограждение.

В свою очередь, говоря о рекомендации Совета по памятникам от 3 марта о демонтаже или переносе шести находящихся в Риге монументов, в том числе установленного в парке Кронвалда памятника писателю Андрейсу Упитису, памятника "писательнице сталинского периода" Анне Саксе и скульптуры поэта Александра Пушкина, поскольку они связаны с прославлением советского времени, Стакис пообещал, что будет смотреть на вопрос с памятниками "хладнокровно".

Мэр Риги подчеркнул, что Рижская дума получает подобные предложения чуть ли не каждую неделю и о конкретных памятниках решение еще не принято. Он отметил, что решение Совета по памятникам носит рекомендательный характер, к тому же оно принято с перевесом голосов в один голос.

Стакис допустил, что, например, памятник Упитису действителеьно может быть перенесен поскольку Дом Конгрессов превращается в акустический концертный зал и рядом было бы уместнее установить произведение искусства, посвященное музыкантам.