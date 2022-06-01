Стакис: после сноса памятника парк Победы не должен напоминать о шрамах прошлого

Рижская дума собирается организовать конкурс идей, каким должен быть парк Победы — свои предложения смогут подать и горожане, и организации. Сам мэр Риги Мартиньш Стакис уже сформулировал три принципа обустройства парка после сноса памятника. По его мнению, это место не должно "остаться пустым и мрачным, напоминающим о шрамах нашего прошлого".

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"Этот парк — место с особенно сложной историей. Создавался как площадь, где мы праздновали победу сил свободной Латвии над вторгшейся армией Бермонта, а в межвоенный период здесь проходил Праздник песни. Именно поэтому парк до сих пор по праву носит имя Победы и останется таковым", — напомнил в своем комментарии Мартиньш Стакис.

Парк Победы должен сохранить свое название и стать местом, которое рижане посещают 365 дней в году, считает мэр. И вот на каких принципах должно, по мнению Стакиса, формироваться новое городское публичное пространство: