Стакис: после сноса памятника парк Победы не должен напоминать о шрамах прошлого
Foto: LETA

Рижская дума собирается организовать конкурс идей, каким должен быть парк Победы — свои предложения смогут подать и горожане, и организации. Сам мэр Риги Мартиньш Стакис уже сформулировал три принципа обустройства парка после сноса памятника. По его мнению, это место не должно "остаться пустым и мрачным, напоминающим о шрамах нашего прошлого".

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"Этот парк — место с особенно сложной историей. Создавался как площадь, где мы праздновали победу сил свободной Латвии над вторгшейся армией Бермонта, а в межвоенный период здесь проходил Праздник песни. Именно поэтому парк до сих пор по праву носит имя Победы и останется таковым", — напомнил в своем комментарии Мартиньш Стакис.

Парк Победы должен сохранить свое название и стать местом, которое рижане посещают 365 дней в году, считает мэр. И вот на каких принципах должно, по мнению Стакиса, формироваться новое городское публичное пространство:

  • Это должно быть место, в которое люди хотят приходить и находиться ежедневно — не следует тратить миллионы на возведение комплекса, который посещают раз в году;Парк должен быть обустроен таким образом, чтобы он олицетворял собой будущее, которое лучше всего репрезентуют дети и молодежь.
  • Парку Победы следовало бы стать местом семейного отдыха, занятий спортом, у пруда можно было бы организовать места отдыха как на публичном пляже. Уже сейчас по парку проходит лыжная трасса, а летом могли бы работать баскетбольная и волейбольная площадка, скейтпарк.
  • Парк должен стать городской зоной оптимистической открытости и жизнерадостности, а не нести отпечаток печали и истории.
  • Парк должен стать местом, объединяющим рижан. В Риге есть организации, работающие с детьми и молодежью, и они проводят различные мероприятия. Парк Победы предусмотрен для этого больше, чем парк Гризинькалнса, где рядом находятся жилые дома. Жильцы этих домов жалуются на шум во время таких мероприятий.
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