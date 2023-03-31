Стакис: при нынешней демографической ситуации нет смысла говорить о многих приоритетах, поскольку денег будет мало
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При нынешней демографической ситуации в Латвии трудно говорить о каких-либо приоритетах, потому что доступных средств на многие вещи, в том числе на социальную работу и на социальных работников, будет все меньше и меньше, заявил сегодня мэр Риги Мартиньш Стакис в дискуссии Ēnu cilvēki.

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Мэр столицы указал, что необходимо искать решения, перенимая, например, опыт Вильнюса, где частично преодолен демографический кризис.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что демографические вызовы также являются одним из важнейших вопросов в социальной сфере, но и привлечение иммигрантов чревато расширением социальных проблем.

Также социальные работники указали, что причины, по которым человек выбирает работу социальным работником, у всех разные. Но ясно, что проблема нехватки социальных работников не будет решена за один день. Чтобы решить эту проблему, нужна большая поддержка со стороны всех вовлеченных сторон.

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