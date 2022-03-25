Стакис продолжит руководить Рижской думой в качестве беспартийного мэра

Мэр Риги Мартиньш Стакис продолжит возглавлять городскую думу в качестве беспартийного мэра.

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На сегодняшней пресс-конференции политик сообщил, что говорил почти со всеми партнерами по коалиции, кроме Latvijas Attīstībai, и все выразили ему поддержку и выступили за сохранение нынешней коалиции.

Стакис планирует в ближайшее время обсудить ситуацию с думской фракцией Latvijas Attīstībai и также надеется на поддержку с ее стороны. Мэр считает, коалиция не потеряет стабильности, даже если Latvijas Attīstībai не поддержит его. В настоящее время коалиция имеет 38 голосов из 60. Даже если она потеряет три голоса, то продолжит работу при поддержке 35 депутатов.

Политик заявил, что вне партий ему будет проще "заботиться о населении, бизнесменах, решать проблемы украинских беженцев".

Стакис повторно подчеркнул, что очень удивлен решением Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) о приостановке действия плана развития города Риги, так как, по его мнению, можно было приостановить территориальную планировку в отдельных разделах, по которым были разногласия, а остальную часть плана утвердить.

Мэр Риги добавил, что у него не было встречи с министром охраны окружающей среды Артуром Томом Плешсом (Attīstībai/Par!) по соответствующему вопросу, и до последнего момента самоуправление не знало о готовившемся решении VARAM.

Как уже сообщалось, после решения VARAM приостановить действие территориальной планировки Риги на ближайшие годы, Стакис принял решение выйти из партии Kustība "Par!", что автоматически означает и его выход из объединения Attīstībai/Par!