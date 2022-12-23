Стакис решил на месяц сделать Рижскую думу вегетарианской — это разозлило крестьян

Мэр Риги Мартиньш Стакис решил, что в январе Рижская центральная администрация будет участвовать в кампании "Не ешь Землю" — и на месяц откажется от употребления мясных продуктов. За это мэр получил возмущенное письмо от Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций (LOSP) — крестьяне назвали решение политика "оторванным от жизни популизмом, который бросает тень на традиционную латышскую кухню".

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"Более экологичное движение, экономия энергоресурсов и более здоровое питание — это хорошо как для нас самих, так и для устойчивого развития нашего города, страны и планеты. Рига взяла курс на климатическую нейтральность, вот почему я присоединился к челленджу "Не ешь Землю". На благо окружающей среды в январе Центральная администрация Рижской думы на своих мероприятиях будет предлагать только вегетарианские блюда", — рассказывает Стакис об участии в акции.

С мэром не согласны местные крестьяне: "Пока фермеры продолжают внедрять в свою работу настоящие "зеленые" решения, совершенствуя и развивая хозяйства, мэр Рижской думы занимается абсурдным популизмом, оторванным от реальной жизни — не только отказываясь от мяса и других продуктов отрасли от местных производителей, но и ложно оправдывая это "экологичностью", а также бросая тень на латышскую традиционную кухню, особенно в праздничные дни", — заявил председатель правления LOSP Гунтис Гутманис.

В открытом письме LOSP запросил у Стакиса информацию о закупках продуктов нынешней Рижской думы, отметив, что у фермеров есть обоснованные сомнения в желании и способности Рижской думы следовать Зеленой общественной закупке ( ZPI, Zaļais publiskais iepirkums). ZPI дает все возможности как городской думе, так и ее поднадзорным учреждениям стать "зеленее" и "не есть Землю" на ежедневной и долгосрочной основе, а не в форме единоразовой кампании, считают в LOSP.

Фермеры также усомнились в зелености вегетарианских обедов Думы: "каждый авокадо, прибывший в Латвию, вероятно, путешествовал миру больше, чем средний латыш за год", — пишет Гутманис.

В январе уже шестой год подряд в Латвии пройдет кампания "Не съешь Землю" — всех желающих приглашают на месяц сделать выбор в пользу вегетарианского или веганского питания. Присоединиться можно как к строгому челленджу — на месяц полностью отказаться от мяса или продуктов животного происхождения, так и к челленджу попроще — придерживаться вегетарианского питания три дня в неделю. В ходе кампании ее участники получают рецепты и советы по готовке еды.

Ситуация, когда государственное или муниципальное учреждение выбирает вегетарианство, не нова. Например, год назад от мяса и молока животных отказалась дума Хельсинки, а в 2020 году о таком решении сообщил Лондонский городской совет Льюишама. Исключительно веганскую еду также подают на мероприятиях Городского совета Фавершема и городского совета Хита в Великобритании.

Как пишет PETA, в думе Амстердама подают только вегетарианскую кухню, в канадской Келоуне каждый год проводят неделю веганской осведомленности, в Нью-Йорке 1700 школ участвуют в программе "понедельников без мяса" а в некоторых городских больницах есть программы растительной пищи. Дума калифорнийского Беркли также стремится к веганскому меню — по плану половина блюд, которые подают на общественных мероприятиях, к 2024 году будет растительного происхождения.