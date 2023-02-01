Стакис: система выравнивания финансов самоуправлений несправедлива

Система выравнивания финансов самоуправлений в Латвии совершенно не работает, заявил мэр Риги Мартиньш Стакис в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Политик выразил недовольство тем, что 125 млн евро из бюджета этого года должны быть отданы другим самоуправлениям в рамках системы выравнивания финансов. По его словам, пока у Риги будут отнимать такие большие суммы денег, средств на удовлетворение потребностей столицы не хватит.

По его мнению, система несправедлива, потому что финансирование получают и самоуправления, которым деньги нужны для выполнения не базовых, а дополнительных функций.

В эту пятницу Стакис запланировал встречу с министром финансов Арвилом Ашераденсом, чтобы обсудить регулирование финансов самоуправлений и возможные изменения в системе.

Мэр сообщил, что, помимо приостановки плана развития города, на привлечении инвестиций в столицу негативно повлияло вторжение России на Украину, в результате были приостановлены три крупных инвестиционных проекта. По словам политика, контакты с этими инвесторами продолжаются.

По словам Стакиса, больше всего предприниматели ждут разблокирования нового плана развития Риги, которое сейчас рассматривается в Сейме. В качестве примера он упомянул планы Grindeks построить новый завод стоимостью около 100 млн евро и по крайней мере девять проектов многоквартирных домов.