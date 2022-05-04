Стакис: "Свобода никогда не бывает бесплатной!"

Свобода никогда не бывает бесплатной. Это та ценность, за которую надо постоять, — заявил в в день принятия Декларации о восстановлении независимости Латвии мэр Риги Мартиньш Стакис.

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В своем обращении Стакис подчеркивает, что "свобода никогда не бывает бесплатной", ее отвоевали для Латвии "наши отважные герои". Свободу всегда надо отстаивать, как сегодня это делают украинцы, которые "сражаются как львы, потому что она верят в себя, государство и свободу".

Стакис высоко оценил акции поддержки Украины, которые были организованы музыкантом Ральфом Эйландом, врачом Даной Исаровой, организатором поставок для обороны Украины, и другими людьми. Председатель Рижской думы также отметил вклад Сандры Орловской, которая вместе с другими увлеченно работает на общественных началах в центре поддержки жителей Украины. "Они делают это, потому что они свободные люди, которые хотят помогать другим свободным людям", — отметил Стакис.

Политик подчеркнул, что демократии, построенные такими людьми, не воюют друг с другом.

Как сообщалось, сегодня в Латвии и других странах мира отмечается 32-я годовщина принятия Декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики.

4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного Совета приняли Декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики". По такому случаю действующий Сейм Латвии собрался на традиционное праздничное заседание.