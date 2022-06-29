Стали известны города Латвии с самым безопасным дорожным движением

В среду, 29 июня, стало известно, какие города и края Латвии считаются самыми безопасными с точки зрения дорожного движения. Рейтинг был представлен Советом безопасности дорожного движения (CSDP).

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В Латвии по-прежнему часто случаются ДТП. Согласно статистике, в год в нашей стране происходит 19 500 аварий. В 2021 году в результате ДТП погибли 146 человек. Кроме того, как указал министр сообщения Талис Линкайтс, в прошлом году возросло количество аварий на региональных дорогах, где ранее проводился ремонт.

Самыми безопасными самоуправлениями в Латвии признаны те муниципалитеты, которые находятся в Видземе, ближе к Эстонии. Самым безопасным с точки зрения дорожного движения признан Валкский край, второе место в рейтинге занимает Саулкрастский край, а на третьей позиции расположился Алуксненский край.

В свою очередь, самыми безопасными городами Латвии признаны Вентспилс, Резекне и Лиепая. Рига звания самого безопасного города не удостоилась — столица занимает лишь шестое место в рейтинге.

Как сообщил заместитель директора Коммунального управления Вентспилсской думы Эдгарс Пуриньш, в последние годы инфраструктуру в городе развивали так, чтобы она была удобной для пешеходов. Например, в месте пешеходных переходов уложена специальная брусчатка с круглыми выступами. Также в Вентспилсе заботятся о велосипедистах — общая протяженность сети велодорожек в городе составляет 68 километров. Кроме того, в Вентспилсе не было ни одного ДТП с погибишими в прошлом году.

Согласно Стокгольмской декларации о безопасности дорожного движения, к 2030 году Латвия должна работать над сокращением числа ДТП с летальными исходами и пострадавшими на 50%. К 2050 году число погибших в авариях должно быть близко к нулю. По словам Линкайтса, самоуправления Латвии уже думают о том, как безопасно организовать движение на их территории. Например, в Риге планируется реорганизовать окружные дороги.

Однако то, изменится ли ситуация с количеством ДТП зависит не только от муниципалитетов, но и от государства, жителей и различных служб, которые следят за безопасностью дорожного движения, указал министр.

"То, как нам повезет, зависит от нас самих. И от государства, отвечающего за политику безопасности дорожного движения, и от управляющих учреждений и самоуправлений, а также других вовлеченных служб", — заявил Линкайтс.

Политик подчеркнул необходимость улучшения дорожной инфраструктуры и добавил, что в прошлом году было выявлено 17 мест по всей Латвии, которые в этом нуждаются.

Однако неподходящая инфраструктура не является единственной причиной для большого количества ДТП. Часто в авариях виноваты водители, которые нарушают правила дорожного движения.

Как сообщил глава Управления дорожного движения Госполиции Юрис Янчевскис, некоторых нарушителей не останавливают даже штрафы и наказания и они снова попадают в поле зрения стражей порядка. Он указал, что типичным нарушителем является водитель-мужчина с маленьким стажем и примерно 30-летнего возраста.

Кроме того, для повышения безопасности дорожного движения государственное предприятие Latvijas Valsts ceļi сейчас занимается разработкой карты мест, где чаще всего случаются аварии.