Стало известно, кто может стать кандидатом в премьеры от Нацблока на предстоящих выборах

Одним из потенциальных кандидатов на должность премьер-министра от Национального объединения может стать нынешний председатель Сигулдской краевой думы Угис Митревицс, заявил вице-председатель Европарламента (ЕП) Роберт Зиле в передаче Šodienas jautājums на Латвийском телевидении (LTV).

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Он подчеркнул, что Митревицс не единственный кандидат, чья кандидатура рассматривается для этой должности. Однако Зиле не исключил возможности того, что именно председатель Сигулдской думы может быть выдвинут на пост премьера от Национального объединения.

Зиле также прокомментировал решение депутата Романа Наудиньша выйти из фракции Национального объединения в Сейме. Он подчеркнул, что Наудиньш может не продолжить карьеру политика по окончании этого созыва Сейма.