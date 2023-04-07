Станкевич призвал молиться, чтобы Россия очнулась от безумия войны
Foto: LETA

Открывая в Страстную пятницу экуменический крестный ход по улицам Вецриги, архиепископ Рижский Збигнев Станкевич призвал людей молиться не только о решении своих проблем, но и за то, чтобы Россия очнулась от безумия войны.

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В крестном ходе участвовали несколько тысяч человек, в том числе военнослужащие боевой группы НАТО из Польши, Испании и Италии.

Выступая перед собравшимися, Станкевич подчеркнул, что "мы также молимся за Латвию, за каждого человека в Латвии, и, конечно же, за Украину, за мир в этой стране. Мы также молимся о России, о ее возвращении, о том, чтобы она очнулась от безумия войны", - сказал Станкевич.

Крестный ход начался от собора Cвятого Иакова и прошел по улицам и площадям Вецриги. Участники крестного хода сделали восемь остановок, во время которых были зачитаны фрагменты священного писания, прозвучали песни и молитвы.

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