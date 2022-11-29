Старая аппаратура, низкая зарплата и большая нагрузка: из Восточной больницы увольняются лоры-онкологи

Онкологический центр Восточной университетской больницы (RAKUS) может остаться без трёх ценных специалистов — лоров, которые до сих пор проводили сложные, редкие операции. Все три медика подали увольнительные, в результате чего в больнице опустеет целое отделение. Если медучреждение останется без лоров, у больницы больше не будет возможности лечить пациентов с опухолью головы и шеи. Об этом пишет Rus.LSM.lv.

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Элза Рате, Ренарс Декснис и Роман Дзалбс лечат "сложнейших" пациентов в Онкологическом центре RAKUS. Однако недавно все три специалиста приняли решение об увольнении и написали заявления.

Как сообщил журналистам руководитель отделения хирургии шеи и головы Онкологического центра Роман Дзалбс, причин для увольнения несколько. Одна из них заключается в том, что в больнице долгое время не было доступно новое оборудование. Это затрудняло лечение больных в соответствии с международными рекомендациями.

"И, конечно, с каждым днем все актуальней становился вопрос, что мы остались только втроем. Весь объем работ выполнять втроем уже было очень затруднительно", — пояснил Дзалбс.

В качестве еще одной из причин медик назвал низкую зарплату. По словам Дзалбса, можно заработать больше денег "сидя амбулаторно в приемной". Лоры обращались с вопросом о повышении зарплаты к руководству больницы, но их требования услышани не были.

В результате все три врача решили уволиться, их последний день работы — 31 декабря.

Руководитель клиники Онкохирургии Арманд Сивиньш считает, что больница потеряет бесценные кадры. Он отметил, что из-за этого больница больше не сможет лечить пациентов с опухолью головы и шеи.

Сам Сивиньш также подумывает о том, чтобы написать заявление об увольнении. По его словам, зарплаты хирургов в больнице в три-четыре раза ниже, чем у специалиста того же профиля, который работает амбулаторно в частных учреждениях. Единственное, что держит хирургов в RAKUS — удовольствие от работы.

Член правления RAKUS Харалд Плаудис подтвердил, что получил заявления об увольнении сразу от трех врачей. Сейчас ведутся переговоры с ними, чтобы те все-таки остались. Плаудис заявил, что утверждена закупка аппаратуры для лоров, обсуждается и вопрос зарплаты. Однако, член правления RAKUS признал, что государственным больницам очень сложно конкурировать в плане зарплат.

В свою очередь, Дзалбс признал, что не знает, что может заставить его передумать и забрать заявление об увольнении.