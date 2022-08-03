Статистика Covid-19. Вчера – 1775 новых случаев, умер один человек

За последние 24 часа в Латвии сделано 5075 лабораторных тестов на Covid-19. Среди них 1775 оказались положительными — 682 заболевших не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1093 вакцинированы. Доля положительных случаев — 35%.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Получена информация об одном умершем пациенте, это человек из возрастной группы 80-89 лет, не вакцинированный или не завершивший курс вакцинации.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей — 960.0
Всего с начала пандемии Covid-19 в Латвии заразились коронавирусом 867 809 человек.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.