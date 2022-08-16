Статистика Covid-19 за сутки: 1679 новых случаев, скончались 4 пациента

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1679 новых случая заражения Covid-19, также получены сообщения о 4 умерших. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Среди умерших один человек из возрастной категории 40-49 лет, один — в категории 50-59 лет, один — в категории 60-69 лет, еще один — в возрасте 90-99 лет. Трое из них оказались не вакцинированы или же не завершили курс вакцинации, а один прошел курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос за сутки до 1027,6 на 100 000 населения.

За прошедшие сутки сделано 6090 лабораторных тестов на Covid-19, 27,6% из них были положительными.

694 заболевших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 985 вакцинированы от Covid-19.

За весь период пандемии Covid-19 подтвержден в Латвии у 885 310 человек.