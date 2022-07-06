Статистика Covid-19: за сутки — 685 новых случаев, доля положительных результатов выросла на 24%
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Во вторник в Латвии сделано 2862 теста на Covid-19, открыто 685 новых случаев заражения, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваемости.

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Среди заболевших 282 человека не вакцинированы или не прошли курс вакцинации, 403 человека привиты. Доля положительных случаев среди протестированных — 24%.

Во вторник стало известно о 4 умерших от инфекции: один человек был в возрастной группе 60-69 лет, двое — в возрастной группе 70-79 лет и еще один в возрастной группе 80-89 лет. Среди умерших один человек не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, трое были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей — 302,4 случая.

Всего с начала пандемии Covid-19 в Латвии коронавирусом заразились 838 557 человек.

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